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Сегодня, 01:25

Блэйк Гриффин объявил о завершении карьеры после 13 сезонов в НБА

Евгений Козинов
Корреспондент
Блэйк Гриффин.
Фото Global Look Press
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Шестикратный участник Матча звезд НБА Блэйк Гриффин во вторник официально объявил о завершении карьеры после 13 сезонов в НБА.

«Я благодарен за каждый момент. Не только хорошие: победы, награды, данки и незабываемые моменты, проведенные с семьей, друзьями, болельщиками, товарищами по команде и тренерами. Я в равной степени благодарен и за не очень хорошие моменты: потери, травмы, слишком много операций», — написал 35-летний Гриффин на своей странице в Twitter.

Гриффин был выбран «Клипперс» под первым номером на драфте НБА в 2009 году, хотя из-за травмы он дебютировал только в сезоне-2010/11. Он провел первые 7 с половиной сезонов в команде из Лос-Анджелеса, после чего его обменяли в «Детройт». После «Пистонс» форвард играл за «Бруклин» и «Бостон».

Средние показатели Гриффина в НБА за карьеру составляют 19 очков, 8 подборов и 4 передачи в 765 играх регулярного чемпионата и 68 в плей-офф.

Баскетбол
НБА
БК Бостон Селтикс
БК Бруклин Нетс
БК Детройт Пистонс
БК Лос-Анджелес Клипперс
Блэйк Гриффин
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