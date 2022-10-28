Болельщик бросил стаканом в Луку Дончича во время матча НБА

«Бруклин» проиграл «Далласу» (125:129 ОТ) в матче регулярного чемпионата НБА. Во время овертайма в разыгрывающего защитника «Маверикс» Луку Дончича с трибуны прилетел стакан.

Инцидент произошел во время исполнения штрафного игроком «Нетс» Кевином Дюрантом. В это время Дончич находился на краю площадки. Однако бросавший промахнулся и не попал в баскетболиста.

Как сообщает Sports Illustrated, нарушитель порядка был задержан. Ему грозит штраф и дисквалификация.

Это поражение стало четвертым для «Нетс» в пяти матчах на старте сезона. Команда занимает 13-е место в Восточной конференции.