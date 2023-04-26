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«Атланта» переиграла «Бостон» в пятом матче плей-офф НБА

Евгений Козинов
Корреспондент
26 апреля. «Бостон» — «Атланта» — 117:119.
Фото USA Today Sports
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«Атланта» на выезде переиграла «Бостон» в пятом матче первого раунда плей-офф НБА — 119:117. Счет в серии стал 3-2 в пользу «Селтикс».

Разыгрывающий защитник «Хокс» Трэй Янг стал самым результативным игроком встречи, оформив дабл-дабл.

Шестой матч серии состоится 27 апреля на паркете «Хокс». Начало встречи — в 23.00 по московскому времени.

НБА

Плей-офф

Первый раунд

Пятый матч

«Бостон» — «Атланта» — 117:119 (27:30, 39:28, 26:24, 25:37)

Б: Браун (35), Тейтум (19), Уайт (18), Брогдон (14).

А: Янг (38 + 13 передач), Коллинз (22), Богданович (18).

Счет в серии: 3-2.

БК Атланта Хокс
БК Бостон Селтикс
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