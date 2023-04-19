«Бостон» во второй раз обыграл «Атланту» в 1/8 финала НБА

«Бостон» выиграл у «Атланты» во втором матче 1/8 финала плей-офф НБА — 119:106. Счет в серии стал — 2-0. Форвард «Селтикс» Джейсон Тейтум стал самым результативным игроком встречи, оформив дабл-дабл. Третья игра в серии состоится 22 апреля на паркете «Хокс». Начало встречи — 2.00 по московскому времени. НБА Плей-офф 1/8 финала Второй матч «Бостон» — «Атланта» — 119:106 (28:25, 33:24, 29:32, 29:25) Б: Тейтум (29 + 10 подборов), Уайт (26), Браун (18), Смарт (14). А: Мюррэй (29), Янг (24), Хантер (18 + 12 подборов), Богданович (18). Счет в серии: 2-0.