34 очка Тэйтума принесли «Бостону» победу над «Атлантой»

«Бостон» дома обыграл «Атланту» в матче регулярного чемпионата НБА — 113:103.

Самым результативным игроком встречи стал форвард «Селтикс» Джейсон Тэйтум — 34 очка.

«Бостон» одержал 13-ю победу в 17 матчах на старте сезона и лидирует в турнирной таблице Восточной конференции. «Атланта» с 8 победами после 16 игр — на 9-м месте «Востока».

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«Бостон» — «Атланта» — 113:103 (33:26, 36:27, 21:29, 23:21)

Б: Тэйтум (34+9 подборов), Браун (21), Уайт (15+11 передач)

А: Янг (33+7 передач), Хантер (24), Богданович (23)

27 ноября. Бостон. «TD Garden».

«Мемфис» — «Миннесота» — 97:119 (26:31, 17:29, 23:30, 31:29)

Мем: Джексон (18), Альдама (14+7 подборов), Бэйн (13)

Мин: Эдвардс (24+7 передач), Конли (18+10 передач), Таунс (18+8 подборов)

27 ноября. Мемфис. «FedExForum».

«Орландо» — «Шарлотт» — 130:117 (25:33, 36:24, 31:29, 38:31)

О: Ф. Вагнер (30+7 подборов), Энтони (30+7+7), Банкеро (23+7+8)

Ш: Бриджес (23+10 подборов), Розье (22+9 передач), Миллер (20)

27 ноября. Орландо. «Amway Center».