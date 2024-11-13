Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
НБА. Новости
Таблицы
Календарь / результаты
Новости
Главная
Баскетбол
НБА

Сегодня, 05:42

«Бостон» проиграл «Атланте» в Кубке НБА

Евгений Козинов
Корреспондент
Telegram Дзен

«Бостон» на своем паркете проиграл «Атланте» (116:117) в матче Кубка НБА, который является частью регулярного чемпионата. Атакующий защитник «Селтикс» Джейлен Браун набрал 37 очков и стал самым результативным игроком встречи. Форвард «Хокс» Джейлен Джонсон оформил трипл-дабл.

В другом матче «Орландо» выиграл у «Шарлотт» — 114:89. Самым результативным игроком встречи стал разыгрывающий защитник «Хорнетс» Ламело Болл, который набрал 35 очков.

НБА

Регулярный чемпионат

Кубок НБА

«Орландо» — «Шарлотт» — 114:89 (31:29, 27:18, 31:19, 25:23)

О: Ф. Вагнер (32), М. Вагнер (18), Саггс (17).

Ш: Болл (35), Г. Уильямс (15), Диабате (12 + 14 подборов).

«Бостон» — «Атланта» — 116:117 (31:29, 34:25, 26:30, 25:33)

Б: Браун (37), Уайт (31), Тейтум (20).

А: Дэниэлс (28), Нэнс (19), Джонсон (18 + 13 подборов + 10 передач), Капела (18).

Баскетбол
НБА
БК Атланта Хокс
БК Бостон Селтикс
БК Орландо Мэджик
БК Шарлотт Хорнетс

Olimpbet awards

Кубок года по футболу
Читайте также
Запад проигрывает в войне санкций. И вот почему
Теннисист Томми Хаас расстался с голливудской актрисой
Хуситы сообщили об ударе по американскому авианосцу в Аравийском море
Бывшего форварда «Монако» Бен Йеддера признали виновным в сексуальном насилии
Что происходит в «Спартаке» после отставки Амарала
В НАТО признались, почему не вводят войска на Украину
Сегодня
Вчера
Неделя