«Бостон» проиграл «Атланте» в Кубке НБА

«Бостон» на своем паркете проиграл «Атланте» (116:117) в матче Кубка НБА, который является частью регулярного чемпионата. Атакующий защитник «Селтикс» Джейлен Браун набрал 37 очков и стал самым результативным игроком встречи. Форвард «Хокс» Джейлен Джонсон оформил трипл-дабл.

В другом матче «Орландо» выиграл у «Шарлотт» — 114:89. Самым результативным игроком встречи стал разыгрывающий защитник «Хорнетс» Ламело Болл, который набрал 35 очков.

НБА

Регулярный чемпионат

Кубок НБА

«Орландо» — «Шарлотт» — 114:89 (31:29, 27:18, 31:19, 25:23)

О: Ф. Вагнер (32), М. Вагнер (18), Саггс (17).

Ш: Болл (35), Г. Уильямс (15), Диабате (12 + 14 подборов).

«Бостон» — «Атланта» — 116:117 (31:29, 34:25, 26:30, 25:33)

Б: Браун (37), Уайт (31), Тейтум (20).

А: Дэниэлс (28), Нэнс (19), Джонсон (18 + 13 подборов + 10 передач), Капела (18).