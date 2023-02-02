«Бостон» одержал победу над «Бруклином»

«Бостон» на своем паркете переиграл «Бруклин» в матче регулярного чемпионата НБА — 139:96. «Селтикс» одержали вторую победу подряд.

Форвард «Бостона» Джейсон Тейтум стал самым результативным игроком встречи, набрав 31 очко.

«Бостон» лидирует в Восточной конференции с результатом 37-15. «Нетс» идут на 4-й строчке — 31-20.

НБА

Регулярный чемпионат

«Бостон» — «Бруклин» — 139:96 (46:16, 33:29, 31:27, 29:24)

Бос: Тейтум (31), Браун (26), Уайт (16 + 10 подборов), Р. Уильямс (16 + 10 подборов).

Бр: Ирвинг (20), Томас (17), Харрис (12).