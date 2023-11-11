«Бостон» победил «Бруклин»

«Бостон» обыграл «Бруклин» в матче регулярного чемпионата НБА — 121:107.

Атакующий защитник «Селтикс» Джейлен Браун стал самым результативным игроком встречи, набрав 28 очков.

«Бостон» с результатами 6-2 идет на 2-м месте в Восточной конференции. «Бруклин» располагается на 10-й строчке — 4-5.

НБА

Регулярный чемпионат

«Бостон» — «Бруклин» — 121:107 (38:33, 28:21, 27:30, 28:23)

Бос: Браун (28), Тейтум (23 + 10 подборов), Хаузер (15), Холидэй (13 + 12 подборов).

Бр: Уокер (20), Смит (14), Уотфорд (14), Динуидди (12), Бриджес (12).