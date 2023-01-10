«Бостон» победил «Чикаго», 44 очка Брансона не спасли «Нью-Йорк» от поражения в матче с «Милуоки»

«Бостон» обыграл «Чикаго» дома в матче регулярного чемпионата НБА — 107:99.

Самым результативным игроком встречи стал форвард «Селтикс» Джейсон Тэйтум, набравший 32 очка.

В параллельной встрече «Нью-Йорк» на своей площадке уступил «Милуоки» — 107:111. Самым результативным баскетболистом стал разыгрывающий «Никс» Джален Брансон, на счету которого 44 очка.

В еще одной игре ночи «Нью-Орлеан» разгромил «Вашингтон» — 132:112.

НБА

Регулярный сезон

«Бостон» — «Чикаго» — 107:99 (28:25, 31:25, 25:23, 23:26)

Б: Тэйтум (32), Уильямс (20), Браун (19)

Ч: Лавин (27), Вучевич (21 + 13 подборов), Дерозан (13)

«Нью-Йорк» — «Милуоки» — 107:111 (22:22, 29:24, 27:27, 29:38)

НЙ: Брансон (44), Рэндл (25 + 16 подборов), Куикли (23)

М: Адетокунбо (22 + 10 подборов), Инглс, Лопес (оба — 17)

«Вашингтон» — «Нью-Орлеан» — 112:132 (37:35, 19:33, 32:32, 24:32)

В: Порзингис (23 + 10 подборов), Кузма (19), Кисперт (15)

НО: Макколлум (34), Валанчюнас (27 + 12 подборов), Маршалл (18)