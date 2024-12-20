«Бостон» потерпел поражение от «Чикаго», Тейтум оформил дабл-дабл

«Бостон» на своем паркете проиграл «Чикаго» в матче регулярного чемпионата НБА — 108:117. Форвард «Селтикс» Джейсон Тейтум оформил дабл-дабл — 31 очко и 10 подборов.

В другом матче «Бруклин» на выезде выиграл у «Торонто» — 101:94. Форвард «Нетс» Кэмерон Джонсон набрал 33 очка и сделал 10 подборов.

НБА

Регулярный чемпионат

«Бостон» — «Чикаго» — 108:117 (25:21, 32:33, 29:28, 22:35)

Б: Тейтум (31 + 10 подборов), Порзингис (20), Браун (19), Уайт (16).

Ч: Лавин (36), Досунму (17), Вучевич (16 + 14 подборов), Уильямс (14).

«Торонто» — «Бруклин» — 94:101 (24:24, 22:28, 30:18, 18:31)

Т: Агбаджи (20), Дик (19), Барнс (16).

Б: К. Джонсон (33 + 10 подборов), Симмонс (12), Милтон (12), Клауни (11).