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Сегодня, 06:27

«Бостон» потерпел поражение от «Чикаго», Тейтум оформил дабл-дабл

Евгений Козинов
Корреспондент
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«Бостон» на своем паркете проиграл «Чикаго» в матче регулярного чемпионата НБА — 108:117. Форвард «Селтикс» Джейсон Тейтум оформил дабл-дабл — 31 очко и 10 подборов.

В другом матче «Бруклин» на выезде выиграл у «Торонто» — 101:94. Форвард «Нетс» Кэмерон Джонсон набрал 33 очка и сделал 10 подборов.

НБА

Регулярный чемпионат

«Бостон» — «Чикаго» — 108:117 (25:21, 32:33, 29:28, 22:35)

Б: Тейтум (31 + 10 подборов), Порзингис (20), Браун (19), Уайт (16).

Ч: Лавин (36), Досунму (17), Вучевич (16 + 14 подборов), Уильямс (14).

«Торонто» — «Бруклин» — 94:101 (24:24, 22:28, 30:18, 18:31)

Т: Агбаджи (20), Дик (19), Барнс (16).

Б: К. Джонсон (33 + 10 подборов), Симмонс (12), Милтон (12), Клауни (11).

Баскетбол
НБА
БК Бостон Селтикс
БК Бруклин Нетс
БК Торонто Рэпторз
БК Чикаго Буллз
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