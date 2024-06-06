«Бостон» дома на своей арене «ТД Гарден» примет «Даллас» в первом матче серии финала плей-офф НБА в ночь с 6 на 7 июня. Игра начнется в 03.30 по московскому времени.

В России официально не показывают матчи НБА. Смотреть трансляцию встречи «Бостон» — «Даллас» можно будет в прямом эфире и бесплатно в профильных сообществах в соцсети «ВКонтакте». Публикуем несколько вариантов — 1-я ссылка и 2-я ссылка.

В 1/2 финала плей-офф НБА «Бостон» с главным тренером Джо Маззуллой в четырех матчах серии обыграл «Индиану» (4-0) и стал чемпионом Восточной конференции. «Даллас» под руководством Джейсона Кидда победил «Миннесоту» (4-1) в пяти встречах и стал сильнейшей командой на Западе.

В финале плей-офф НБА в 2023 году «Денвер» в пяти матчах серии обыграл «Майами» (4-1).

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