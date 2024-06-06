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Сегодня, 16:30

«Бостон» — «Даллас»: время начала и где смотреть матч финала НБА

7 июня стартует серия финала плей-офф НБА «Бостон» — «Даллас»
Сергей Баюшкин
редактор интернет отдела
Баскетболист «Далласа» Лука Дончич.
Лука Дончич.
Фото USA Today Sports
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«Бостон» и «Даллас» сыграют первый матч финальной серии плей-офф НБА в ночь с 6 на 7 июня. Встреча пройдет на спортивной арене «ТД Гарден» в Бостоне. Она начнется в 03.30 по московскому времени.

Официально в России не показывают игры НБА. Видеотрансляцию первого матча финала «Бостон» — «Даллас» можно будет посмотреть в тематических сообществах соцсети «ВКонтакте». Приводим несколько вариантов — 1-я ссылка и 2-я ссылка.

В 1/2 финала плей-офф НБА «Бостон» под руководством Джо Маззуллы победил в четырех матчах серии «Индиану» (4-0), а «Даллас» с главным тренером Джейсоном Киддом в пяти встречах обыграл «Миннесоту» (4-1).

НБА: новости и результаты матчей, календарь игр и интервью баскетболистов, статистика в актуальном виде на сайте «СЭ».

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НБА
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БК Даллас Маверикс
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