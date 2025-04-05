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5 апреля, 05:30

«Финикс» проиграл «Бостону», Букер набрал 37 очков

Евгений Козинов
Корреспондент
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«Бостон» на своем паркете переиграл «Финикс» в матче регулярного чемпионата НБА — 123:103. Атакующий защитник «Санс» Девин Букер набрал 37 очков.

В других встречах «Детройт» выиграл у «Торонто» (117:105), «Чикаго» обыграл «Портленд» (118:113), «Кливленд» одержал победу над «Сан-Антонио» (114:113), «Хьюстон» победил «Оклхому» (125:111).

НБА

Регулярный чемпионат

«Бостон» — «Финикс» — 123:103 (31:22, 29:25, 30:28, 33:28)

Б: Браун (31), Тейтум (23), Порзингис (15), Уайт (12), Корнет (12).

Ф: Букер (37), О'Нил (12), Игодаро (12), Джонс (12).

«Торонто» — «Детройт» — 105:117 (28:29, 27:36, 22:28, 28:24)

Т: Уолтер (22), Куикли (14), Шэд (14).

Д: Хардуэй (23), Бизли (21), Дюрен (21 + 18 подборов), Шредер (16).

«Чикаго» — «Портленд» — 118:113 (30:33, 22:21, 40:29, 26:30)

Ч: Уайт (31), Вучевич (31 + 12 подборов), Гидди (15 + 19 подборов + 11 передач).

П: Авдия (37 + 11 подборов), Бэнтон (21), Шарп (17).

«Сан-Антонио» — «Кливленд» — 113:114 (28:38, 22:29, 32:24, 31:23)

С: Васселл (24), Барнс (23), Касл (22 + 10 передач), Шэмпени (15).

К: Митчелл (26), Э. Мобли (25 + 12 подборов), Гарлэнд (19), Хантер (18).

«Хьюстон» — «Оклахома-Сити» — 125:111 (35:28, 34:25, 27:32, 29:26)

Х: Грин (34), Шенгюн (31), Томпсон (16).

О: Джейлен Уильямс (33), Гилджес-Александер (22), Холмгрен (20), Хартенштайн (16).

Баскетбол
НБА
БК Бостон Селтикс
БК Детройт Пистонс
БК Кливленд Кавальерс
БК Торонто Рэпторз
БК Финикс Санс
БК Хьюстон Рокетс
БК Чикаго Буллз
Оклахома-Сити Тандер
Сан-Антонио Спёрс
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