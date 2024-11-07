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Сегодня, 06:11

«Голден Стэйт» на выезде обыграл «Бостон»

Евгений Козинов
Корреспондент
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«Бостон» на своем паркете проиграл «Голден Стэйт» в матче регулярного чемпионата НБА — 112:118.

НБА

Регулярный чемпионат

«Атланта» — «Нью-Йорк» — 121:116 (26:22, 39:39, 24:28, 32:27)

А: Рисаше (33), Янг (23 + 10 передач), Джонсон (23 + 15 подборов), Капела (18).

Н: Таунс (34 + 16 подборов), Брансон (21), Макбрайд (16), Ануноби (15), Харт (14).

«Бостон» — «Голден Стэйт» — 112:118 (24:19, 16:32, 41:31, 31:36)

Б: Тейтум (32), Уайт (26), Притчард (16), Кета (14).

Г: Карри (27), Уиггинс (16), Хилд (16).

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