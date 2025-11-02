«Хьюстон» победил «Бостон», «Детройт» обыграл «Даллас»

«Хьюстон» на выезде победил «Бостон» в матче регулярного чемпионата НБА — 128:101.

У «Рокетс» самым результативным игроком стал Кевин Дюрант — 26 очков. У «Селтикс» 17 очков на счету Бэйлора Ширмана.

«Хьюстон» одержал 3 победы в 5 матчах. «Бостон» проиграл в 4-й раз в 7 матчах.

«Детройт» обыграл «Даллас» — 122:110.

У «Пистонс» 21 очко и 18 передач на счету Кейда Каннингема. У «Маверикс» 31 очко набрал Д'Анджело Расселл.

Баскетбол

НБА

Регулярный чемпионат

«Бостон» — «Хьюстон» — 101:128 (24:37, 24:29, 24:31, 29:31)

2 ноября. Бостон. «TD Garden».

«Детройт» — «Даллас» — 122:110 (27:30, 32:31, 28:32, 35:17)

2 ноября. Мехико. «Arena CDMX».