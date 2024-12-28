«Бостон» разгромил «Индиану», Браун набрал 44 очка

«Бостон» дома разгромил «Индиану» в матче регулярного чемпионата НБА — 142:105.

Самым результативным игроком встречи стал форвард хозяев Джейлен Браун — 44 очка.

«Бостон» одержал 23-ю победу в 31 матче и занимает второе место в таблице Восточной конференции. «Индиана» — на 8-й строчке.

«Сан-Антонио» на выезде победил «Бруклин» — 96:87, «Нью-Йорк» в гостях обыграл «Орландо» — 108:85.

НБА. Регулярный чемпионат

«Орландо» — «Нью-Йорк» — 85:108 (29:26, 25:28, 14:22, 17:32)

28 декабря. Орландо. «Amway Center».

«Бостон» — «Индиана» — 142:105 (39:22, 28:23, 36:33, 39:27)

28 декабря. Бостон. «TD Garden».

«Бруклин» — «Сан-Антонио» — 87:96 (22:11, 19:30, 21:33, 25:22)

28 декабря. Нью-Джерси. «Barclays Center».