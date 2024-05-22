«Бостон» начал с победы полуфинальную серию против «Индианы»

«Бостон» выиграла у «Индианы» в первом матче полуфинальной серии НБА — 133:128 OT.

Форвард «Селтикс» Джейсон Тейтум стал самым результативным игроком встречи, оформив дабл-дабл с 36 очками и 12 подборами.

Второй матч в серии состоится в пятницу, 24 мая.

НБА

Плей-офф

Полуфинал

Первый матч

«Бостон» — «Индиана» — 133:128 OT (34:31, 30:33, 30:29, 23:24, 16:11)

Б: Тейтум (36 + 12 подборов), Холидэй (28), Браун (26).

И: Халибертон (25 + 10 передач), Сиакам (24 + 12 подборов), Тернер (23 + 10 подборов).

Счет в серии: 1-0.