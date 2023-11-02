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«Бостон» одержал четвертую подряд победу на старте сезона

Евгений Козинов
Корреспондент
2 ноября. «Бостон» — «Индиана» — 155:104.
Фото USA Today Sports
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«Бостон» разгромил «Индиану» в матче регулярного чемпионата НБА — 155:104. «Селтикс» одержали четвертую победу в четырех встречах на старте сезона.

В других встречах «Атланта» переиграла «Вашингтон» (130:121), «Оклахома» проиграла «Нью-Орлеану» (106:110), «Бруклин» выиграл у «Майами» (109:105), «Кливленд» победил «Нью-Йорк» (95:89).

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«Бостон» — «Индиана» — 155:104 (44:27, 31:27, 34:17, 46:33)

Б: Тейтум (30 + 12 подборов), Уайт (18), Хаузер (17), Браун (16).

И: Макконнелл (18), Нембард (14), Топпин (11).

«Атланта» — «Вашингтон» — 130:121 (25:30, 34:21, 40:31, 31:39)

А: Мюррэй (24), Янг (23 + 10 передач), Хантер (23), Оконгву (16 + 11 подборов), Бей (14).

В: Кузма (25), Авдия (22), Пул (13).

«Оклахома-Сити» — «Нью-Орлеан» — 106:110 (33:14, 18:29, 26:35, 29:32)

О: Гилджес-Александер (20), Холмгрен (19 + 11 подборов), Джейлен Уильямс (18), Гидди (15).

Н: Макколлум (29 + 11 подборов), Уильямсон (20), Валанчюнас (19).

«Майами» — «Бруклин» — 105:109 (32:29, 24:17, 27:29, 22:34)

М: Хирро (30), Адебайо (21 + 14 подборов), Батлер (20).

Б: Бриджес (21), Брукс (17), Уокер (17), Финни-Смит (15).

«Нью-Йорк» — «Кливленд» — 89:95 (22:24, 28:25, 13:22, 26:24)

Н: Брансон (24), Куикли (18), Дивинченцо (16).

К: Митчелл (30), Леверт (19), Э. Мобли (14).

Источник: https://www.sport-express.ru/basketball/L/men/nba/
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НБА
БК Атланта Хокс
БК Бостон Селтикс
БК Бруклин Нетс
БК Вашингтон Уизардс
БК Индиана Пэйсерс
БК Кливленд Кавальерс
БК Майами Хит
БК Нью-Йорк Никс
БК Нью-Орлеан Пеликанс
Оклахома-Сити Тандер
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