«Бостон» переиграл «Кливленд». Тейтум оформил дабл-дабл

«Бостон» переиграл «Кливленд» в матче регулярного чемпионата НБА — 117:113. Форвард «Селтикс» Джейсон Тейтум оформил дабл-дабл: 41 очко и 11 подборов.

В других встречах «Майами» на своем паркете потерпел поражение от «Филадельфии» (96:119), «Нью-Йорк» разгромил «Бруклин» (142:118).

НБА

Регулярный чемпионат

«Бостон» — «Кливленд» — 117:113 (26:28, 29:24, 41:26, 21:35)

Б: Тейтум (41 + 11 подборов), Хорфорд (23 + 11 подборов), Браун (16).

К: Митчелл (44), Гарлэнд (29), Э. Мобли (12 + 13 подборов).

«Майами» — «Филадельфия» — 96:119 (38:34, 15:37, 24:25, 19:23)

М: Адебайо (20), Батлер (16), Струс (13).

Ф: Макси (27), Харден (23), Харрис (18), Рид (16 + 14 подборов).

«Нью-Йорк» — «Бруклин» — 142:118 (47:29, 34:28, 29:30, 32:31)

Н: Брансон (39), Граймс (22), Рэндл (21), Барретт (15), Куикли (15).

Б: К. Джонсон (33), Бриджес (21), Томас (15).