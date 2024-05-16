«Бостон» обыграл «Кливленд» и вышел в финал Восточной конференции

Сегодня, 04:33
«Бостон» выиграл у «Кливленда» в пятом матче второго раунда плей-офф НБА — 113:98. «Селтикс» выиграли серию — 4-1.
Форвард «Кавальерс» Эван Мобли набрал 33 очка и стал самым результативным игроком встречи.
В финале конференции «Бостон» встретится с победителем пары «Нью-Йорк» — «Индиана» (3-2).
НБА
Плей-офф
Второй раунд
Пятый матч
«Бостон» — «Кливленд» — 113:98 (28:28, 30:24, 27:26, 28:20)
Б: Тейтум (25 + 10 подборов ), Хорфорд (22 + 15 подборов), Уайт (18), Холидэй (13).
К: Э. Мобли (33), Моррис (25), Струс (12).
Счет в серии: 4-1.