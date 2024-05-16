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Сегодня, 04:33

«Бостон» обыграл «Кливленд» и вышел в финал Восточной конференции

Евгений Козинов
Корреспондент
Маркус Моррис против Деррика Уайта в матче «Бостон» — «Кливленд» (113:98) 16 мая.
Фото USA Today Sports
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«Бостон» выиграл у «Кливленда» в пятом матче второго раунда плей-офф НБА — 113:98. «Селтикс» выиграли серию — 4-1.

Форвард «Кавальерс» Эван Мобли набрал 33 очка и стал самым результативным игроком встречи.

В финале конференции «Бостон» встретится с победителем пары «Нью-Йорк» — «Индиана» (3-2).

НБА

Плей-офф

Второй раунд

Пятый матч

«Бостон» — «Кливленд» — 113:98 (28:28, 30:24, 27:26, 28:20)

Б: Тейтум (25 + 10 подборов ), Хорфорд (22 + 15 подборов), Уайт (18), Холидэй (13).

К: Э. Мобли (33), Моррис (25), Струс (12).

Счет в серии: 4-1.

Баскетбол
НБА
БК Бостон Селтикс
БК Кливленд Кавальерс
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