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«Майами» обыграл «Бостон» в первом матче финала конференции

Евгений Козинов
Корреспондент
18 мая. «Бостон» — «Майами» — 116:123.
Фото USA Today Sports
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«Майами» переиграл «Бостон» в первом матче финальной серии Восточной конференции — 123:116. Счет в серии — 1-0.

Форвард «Хит» Джимми Батлер набрал 35 очков и стал самым результативным игроком встречи.

Второй матч состоится 20 мая. Начало — 3.30 по московскому времени.

НБА

Плей-офф

Полуфинал

Первый матч

«Бостон» — «Майами» — 116:123 (30:28, 36:29, 25:46, 25:20)

Б: Тейтум (30), Браун (22), Брогдон (19), Р. Уильямс (14), Смарт (13 + 11 передач).

М: Батлер (35), Адебайо (20), Винсент (15), Струс (15), Лаури (15), Калеб Мартин (15).

баскетбол
НБА
БК Бостон Селтикс
БК Майами Хит
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