«Бостон» обыграл «Майами», «Бруклин» одержал победу над «Вашингтоном»

«Бостон» на своем паркете обыграл «Майами» в матче регулярного чемпионата НБА — 134:121. Форвард «Селтикс» Джейсон Тейтум стал самым результативным игроком встречи, набрав 49 очков и сделав 11 подборов.

В других встречах «Нью-Йорк» дома проиграл «Милуоки» (103:109), а «Бруклин» оказался сильнее «Вашингтона» (113:107).

НБА

Регулярный чемпионат

«Бостон» — «Майами» — 134:121 (38:35, 30:25, 34:36, 32:25)

Б: Тейтум (49 + 11 подборов), Браун (26), Брогдон (21), Уайт (15).

М: Струс (23), Адебайо (23), Хирро (22).

«Нью-Йорк» — «Милуоки» — 103:109 (20:22, 25:25, 26:27, 32:35)

Н: Барретт (26), Рэндл (18), Брансон (17), Робинсон (15 + 21 подбор).

М: Я. Адетокунбо (37 + 14 подборов), Холидэй (22), Аллен (11).

«Бруклин» — «Вашингтон» — 113:107 (29:28, 28:25, 23:24, 33:30)

Б: Дюрант (39), Ирвинг (27), Харрис (14).

В: Порзингис (27 + 19 подборов), Бил (25), Кузма (25).