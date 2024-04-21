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Сегодня, 22:28

«Бостон» разгромил «Майами» в первом матче серии, Тейтум сделал трипл-дабл

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
Форвард «Бостона» Джейсон Тейтум атакует кольцо «Майами».
Фото USA Today Sports
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«Бостон» дома разгромил «Майами» в первом матче серии первого раунда плей-офф НБА — 114:94.

Самым результативным игроком встречи стал центровой гостей Бэм Адебайо, набравший 24 очка. Форвард хозяев Джейсон Тейтум сделал трипл-дабл: у него 23 очка, 10 подборов и 10 передач.

«Бостон» ведет в серии против «Майами» со счетом 1-0. Второй матч между командами пройдет 25 апреля.

Баскетбол

НБА

Плей-офф

Восточная конференция

Первый раунд

«Бостон» — «Майами» — 114:94 (26:21, 34:24, 31:14, 23:35)

Б: Тейтум (23 + 10 подборов + 10 передач), Уайт (20), Порзингис (18)

М: Адебайо (24), Райт (17), Хакес (16)

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