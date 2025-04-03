«Бостон» дома проиграл «Майами»

«Бостон» на своем паркете проиграл «Майами» в матче регулярного чемпионата НБА — 103:124. «Хит» одержали шестую победу подряд.

Атакующий защитник гостей Тайлер Хирро стал самым результативным игроком встречи, набрав 25 очков.

«Бостон» с результатом 35-41 идет на 9-й строчке в Восточной конференции. «Майами» занимает 2-е место — 56-20.

НБА

Регулярный чемпионат

«Бостон» — «Майами» — 103:124 (22:29, 23:30, 36:32, 22:33)

Б: Браун (24), Уайт (16), Тейтум (16), Корнет (14).

М: Хирро (25), Адебайо (21), Андерсон (19), Ларссон (16).