«Бостон» дома проиграл «Майами»

3 апреля, 04:54
«Бостон» на своем паркете проиграл «Майами» в матче регулярного чемпионата НБА — 103:124. «Хит» одержали шестую победу подряд.
Атакующий защитник гостей Тайлер Хирро стал самым результативным игроком встречи, набрав 25 очков.
«Бостон» с результатом 35-41 идет на 9-й строчке в Восточной конференции. «Майами» занимает 2-е место — 56-20.
НБА
Регулярный чемпионат
«Бостон» — «Майами» — 103:124 (22:29, 23:30, 36:32, 22:33)
Б: Браун (24), Уайт (16), Тейтум (16), Корнет (14).
М: Хирро (25), Адебайо (21), Андерсон (19), Ларссон (16).