«Бостон» победил «Майами», у Хакеса и Тейтума дабл-даблы

«Бостон» обыграл «Майами» в домашнем матче регулярного чемпионата НБА — 108:89.

Самым результативным игроком встречи стал легкий форвард «Селтикс» Джейлен Браун, набравший 29 очков. Кроме того, дабл-даблы оформили легкий нападающий «Хит» Хайме Хакес (19 очков, 10 подборов) и легкий форвард «Бостона» Джейсон Тейтум (18 очков, 11 подборов).

«Бостон» одержал 17-ю победу и занимает 2-е место в Восточной конференции, «Майами» потерпел 10-е поражение и идет 7-м.

НБА

Регулярный чемпионат

«Бостон» — «Майами» — 108:89 (28:25, 32:20, 25:18, 23:26)

3 декабря. Бостон. «TD Garden».