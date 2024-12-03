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Сегодня, 07:09

«Бостон» победил «Майами», у Хакеса и Тейтума дабл-даблы

Даниил Аршавский
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«Бостон» обыграл «Майами» в домашнем матче регулярного чемпионата НБА — 108:89.

Самым результативным игроком встречи стал легкий форвард «Селтикс» Джейлен Браун, набравший 29 очков. Кроме того, дабл-даблы оформили легкий нападающий «Хит» Хайме Хакес (19 очков, 10 подборов) и легкий форвард «Бостона» Джейсон Тейтум (18 очков, 11 подборов).

«Бостон» одержал 17-ю победу и занимает 2-е место в Восточной конференции, «Майами» потерпел 10-е поражение и идет 7-м.

НБА

Регулярный чемпионат

«Бостон» — «Майами» — 108:89 (28:25, 32:20, 25:18, 23:26)

3 декабря. Бостон. «TD Garden».

Баскетбол
НБА
БК Бостон Селтикс
БК Майами Хит
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