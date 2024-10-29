«Милуоки» уступил «Бостону» и потерпел третье поражение подряд

Сегодня, 05:09
«Бостон» дома обыграл «Милуоки» в матче регулярного чемпионата НБА — 119:108.
Самым результативным баскетболистом встречи стал разыгрывающий гостей Дэмиан Лиллард, набравший 33 очка. «Бакс» потерпели третье поражение подряд, у «Бостона» четвертая победа кряду.
В параллельных матчах «Майами» победил «Детройт» (106:98), а «Нью-Йорк» уступил «Кливленду» (104:110).
НБА
Регулярный чемпионат
«Бостон» — «Милуоки» — 119:108 (28:29, 25:27, 37:26, 29:26)
Б: Браун (30), Притчард (28), Холидей (21)
Мил: Лиллард (33), Адетокунбо (30 + 10 подборов), Лопес (13)
«Майами» — «Детройт» — 106:98 (28:30, 36:23, 14:26, 28:19)
Май: Батлер (23), Розье (20), Хирро (19)
Д: Каннингем (24), Хардуэй (20), Айви (18)
«Нью-Йорк» — «Кливленд» — 104:110 (18:22, 34:23, 26:29, 26:36)
Н: Брансон (21), Бриджес (19), Харт (16 + 13 подборов)
К: Гарленд (34), Митчелл (25), Мобли (17)