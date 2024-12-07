«Бостон» обыграл «Милуоки», Тейтум и Адетокунбо оформили дабл-даблы

«Бостон» переиграл «Милуоки» в матче регулярного чемпионата НБА — 111:105.

Форвард «Селтикс» Джейсон Тейтум оформил дабл-дабл с 34 очками и 10 подборами, став самым результативным игроком встречи. Также дабл-дабл оформил форвард «Бакс» Яннис Адетокунбо — 30 очков и 11 подборов.

«Бостон» одержали третью победу подряд и с результатом 19-4 идут на 2-й строчке в Восточной конференции. «Милуоки» занимает 7-е место — 11-11.

НБА

Регулярный чемпионат

«Бостон» — «Милуоки» — 111:105 (29:27, 24:30, 25:25, 33:23)

Б: Тейтум (34 + 10 подборов), Браун (25), Холидэй (20), Хаузер (16).

М: Лиллард (31), Я. Адетокунбо (30 + 11 подборов), Трент (11), Миддлтон (11), Портис (9 + 18 подборов).