Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
НБА. Новости
Таблицы
Календарь / результаты
Новости
Главная
Баскетбол
НБА

Сегодня, 01:55

«Бостон» на своем паркете победил «Миннесоту»

Сергей Разин
корреспондент
Telegram Дзен

«Бостон» в матче регулярного чемпионата НБА на своем паркете обыграл «Миннесоту» со счетом 107:105.

Самым результативным в этой встрече стал защитник «Селтикс» Джелейн Браун, набравший 29 очков. У защитника «Тимбервулвз» Энтони Эдвардса 28 очков.

После этого матча «Бостон» с 14 победами в 17 играх занимает второе место в Восточной конференции, «Миннесота» с 8 победами в 16 встречах — на 11-й строчке «Запада».

НБА

Регулярный чемпионат

«Бостон» — «Миннесота» — 107:105 (24:27, 31:25, 29:21, 23:32)

24 ноября. Бостон. «TD Garden».

НБА
БК Бостон Селтикс
БК Миннесота Тимбервулвз

Olimpbet awards

Кубок года по футболу
Читайте также
Биография Никиты Хайкина: история российского вратаря из Норвегии
Кустурица назвал удар «Орешником» по Украине зрелищным и масштабным
СМИ сообщили об аресте фигуранта дела о поставках «Калашникову» бракованных деталей
Гол Головина помог «Монако» обыграть «Брест» в 12-м туре лиги 1
Под Саратовом задержан подозреваемый в убийстве мужчины при дорожном конфликте
Судей заподозрили в нечестности. Что произошло после 16 тура РПЛ
Сегодня
Вчера
Неделя