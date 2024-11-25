«Бостон» на своем паркете победил «Миннесоту»

«Бостон» в матче регулярного чемпионата НБА на своем паркете обыграл «Миннесоту» со счетом 107:105.

Самым результативным в этой встрече стал защитник «Селтикс» Джелейн Браун, набравший 29 очков. У защитника «Тимбервулвз» Энтони Эдвардса 28 очков.

После этого матча «Бостон» с 14 победами в 17 играх занимает второе место в Восточной конференции, «Миннесота» с 8 победами в 16 встречах — на 11-й строчке «Запада».

НБА

Регулярный чемпионат

«Бостон» — «Миннесота» — 107:105 (24:27, 31:25, 29:21, 23:32)

24 ноября. Бостон. «TD Garden».