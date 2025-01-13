«Бостон» победил «Нью-Орлеан», Тейтум оформил дабл-дабл

«Бостон» в матче регулярного чемпионата НБА дома обыграл «Нью-Орлеан» со счетом 120:119.

Самым результативным на паркете стал форвард «Селтикс» Джейсон Тейтум, набравший 38 очков и сделавший 11 подборов. У «Пеликанс» 30 очков на счету форварда Трея Мерфи.

«Бостон» с 28 победами в 39 матчах занимает второе место в Восточной конференции, «Нью-Орлеан» с 8 победами в 40 играх — на последней строчке «Запада».

НБА

Регулярный чемпионат

«Бостон» — «Нью-Орлеан» — 120:119 (29:35, 33:26, 28:27, 30:31)

13 января. Бостон. «TD Garden».

«Вашингтон» — «Оклахома» — 95:136 (25:37, 18:30, 26:37, 26:32)

13 января. Вашингтон. «Capital One Arena».

«Кливленд» — «Индиана» — 93:108 (19:21, 34:19, 18:37, 22:31)

13 января. Кливленд. «Rocket Mortgage FieldHouse».

«Орландо» — «Филадельфия» — 104:99 (24:21, 25:27, 24:29, 31:22)

13 января. Орландо. «Amway Center».