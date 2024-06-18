«Бостон» обошел «Лейкерс» и установил новый рекорд по числу титулов в НБА

«Бостон» переиграл «Даллас» в финальной серии НБА (4-1) и в 18-й раз в истории стал чемпионом.

«Селтикс» вышли на первое место в истории лиги по количеству чемпионских титулов, обойдя «Лейкерс», который 17 раз становились чемпионами НБА. Третьим в этом списке идет «Голден Стэйт», выигрывавший плей-офф НБА 7 раз в своей истории.

Ранее «Бостон» выигрывал плей-офф лиги в 1957, 1959, 1960, 1961, 1962, 1963, 1964, 1965, 1966, 1968, 1969, 1974, 1976, 1981, 1984, 1986 и 2008 годах.

MVP финальной серии НБА в сезоне-2023/24 был признан атакующий защитник «Бостона» Джейлен Браун. 27-летний американец в среднем в пятиматчевой серии набирал по 20,8 очка, 5,4 подбора и 5 передач.