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Сегодня, 06:49

«Бостон» рассчитывает, что Уильямс вернется в строй к Рождеству

Евгений Козинов
Корреспондент
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В «Бостоне» рассчитывают, что центровой Роберт Уильямс восстановится после операции к Рождеству.

Как сообщает ESPN, в марте 25-летний американец успешно перенес операцию по поводу разрыва мениска в левом колене. В этом сезоне он не выходил на паркет.

Весной Уильямсу сделали операцию по поводу разрыва мениска левого колена, из-за чего он пропустил 7 матчей плей-офф и играл через боль. После окончания сезона было принято решение обойтись без повторной операции, но после обследования в этом месяце врачи изменили решение.

БК Бостон Селтикс
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