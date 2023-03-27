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Сегодня, 06:30

«Бостон» разгромил «Сан-Антонио», Браун набрал 41 очко

Руслан Минаев
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«Бостон» дома разгромил «Сан-Антонио» в матче регулярного чемпионата НБА — 137:93.

«Селтикс» одержали третью победу подряд и занимают второе место в турнирной таблице «Востока» с 52 победами в 75 матчах. «Сан-Антонио» — предпоследний на «Западе» с 19 победами в 75 матчах.

Баскетбол

НБА

Регулярный чемпионат

«Бостон» — «Сан-Антонио» — 137:93 (30:32, 38:26, 28:19, 41:16)

Б: Браун — 41+13 подборов, Брогдон — 20+5+9, Уайт — 19+8 подборов.

С-А: Коллинз — 21+7 подборов, Брэнхэм — 15 очков.

27 марта. Бостон. «TD Garden».

«Атланта» — «Мемфис» — 119:123 (27:34, 29:27, 33:35, 30:27)

А: Янг — 28+10 передач, Капела — 18+16 подборов, Хантер — 17+5 подборов.

М: Морэнт — 27+6 передач, Бэйн — 25+5 передач, Джексон — 15+8 подборов+5 блок-шотов.

27 марта. Атланта. State Farm Arena.

«Кливленд» — «Хьюстон» — 108:91 (33:22, 27:21, 25:37, 23:11)

К: Аллен — 24+14 подборов, Митчелл — 22+5 подборов, Мобли — 19+7+5, Гарленд — 17+8 передач.

Х: Грин — 30 очков, Шенгюн — 14+8 подборов.

27 марта. Кливленд. Rocket Mortgage FieldHouse.

«Орландо» — «Бруклин» — 119:106 (24:25, 36:26, 32:23, 27:32)

О: Энтони — 21+6 подборов, Ф. Вагнер — 19+10+6, Картер — 18+6 подборов.

Б: Бриджес — 44+6 подборов, Томас — 18 очков.

27 марта. Орландо. Amway Center.

БК Атланта Хокс
БК Бостон Селтикс
БК Бруклин Нетс
БК Кливленд Кавальерс
БК Мемфис Гриззлиз
БК Орландо Мэджик
БК Хьюстон Рокетс
Сан-Антонио Спёрс
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