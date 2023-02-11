«Бостон» переиграл «Шарлотт». Тейтум набрал 41 очко

Тейтум набрал 41 очко в победном матче «Бостона» против «Шарлотт»

«Бостон» на своем паркете переиграл «Шарлотт» в матче регулярного чемпионата НБА — 127:116. «Селтикс» одержали третью победу подряд.

В других встречах «Торонто» дома проиграл «Юте» (116:122), а «Детройт» в овертайме обыграл «Сан-Антонио» (138:131 ОТ).

НБА

Регулярный чемпионат

«Бостон» — «Шарлотт» — 127:116 (32:24, 39:29, 26:28, 30:35)

Б: Тейтум (41), Уайт (33 + 10 передач), Хаузер (12), Мускала (12).

Ш: Розир (27), Болл (24 + 10 передач), Вашингтон (17).

«Торонто» — «Юта» — 116:122 (34:28, 27:30, 35:25, 20:39)

Т: Сиакам (35), Трент (19), Ванвлит (17), Ачиува (16).

Ю: Кесслер (23), Маркканен (23), Секстон (22).

«Детройт» — «Сан-Антонио» — 138:131 OT (19:28, 34:26, 38:29, 22:30, 12:12, 13:6)

Д: Богданович (32), Дюрен (30 + 17 подборов), Айви (17), Стюарт (15 + 11 подборов).

С: Грэм (31), Коллинз (29 + 11 подборов), Брэнэм (27), Бэйтс-Диоп (15).