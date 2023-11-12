«Бостон» победил «Торонто», Тэйтум, Браун и Порзингис набрали 77 очков на троих

Сегодня, 06:35
«Бостон» дома обыграл «Торонто» в матче регулярного чемпионата НБА — 117:94.
Самым результативным игроком встречи стал Джейлен Браун («Бостон») — 29 очков.
«Селтикс» одержали 7-ю победу в 9 матчах на старте сезона и занимают второе место в турнирной таблице Восточной конференции. «Торонто» с 4 победами и 5 поражениями — на 10-й строчке.
Баскетбол
НБА
Регулярный чемпионат
«Орландо» — «Милуоки» — 112:97 (29:25, 36:24, 23:23, 24:25)
О: Банкеро (26+12+5), Ф. Вагнер (24), Саггс (20)
М: Адетокунбо (35+10+7), Пейн (14)
12 ноября. Орландо. «Amway Center».
«Бостон» — «Торонто» — 117:94 (30:26, 25:20, 33:25, 29:23)
Б: Браун (29), Тэйтум (27), Порзингис (21)
Т: Сиакам (17+7 подборов), Шредер (14), Пелтль (12)
12 ноября. Бостон. «TD Garden».
«Атланта» — «Майами» — 109:117 (24:41, 28:22, 30:30, 27:24)
А: Янг (27+11 передач), Маррей (23+5+5), Богданович (15)
М: Адебайо (26+17 подборов), Джакез (20), Лаури (17)
12 ноября. Атланта. «State Farm Arena».