«Бостон» победил «Вашингтон»

«Бостон» выиграл у «Вашингтона» в матче регулярного чемпионата НБА — 136:107. Самым результативным игроком встречи стал форвард «Селтикс» Джейлен Браун, набравший 35 очков.

В другом матче «Нью-Йорк» на своем паркете победил «Миннесоту» — 137:114.

НБА

Регулярный чемпионат

«Бостон» — «Вашингтон» — 136:107 (26:37, 44:23, 32:20, 34:27)

Б: Браун (35), Майнотт (21), Притчард (18), Саймонс (18).

В: Сарр (31), Шэмпени (12), Бэгли (11).

«Нью-Йорк» — «Миннесота» — 137:114 (28:26, 26:32, 40:28, 43:28

Н: Ануноби (25), Брансон (23), Харт (18), Таунс (15 + 10 подборов).

М: Рэндл (32), Дивинченцо (21), Эдвардс (15), Макдэниэлс (13).