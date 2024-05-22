Брансон может подписать контракт с «Никс» на 156 миллионов долларов

Разыгрывающий защитник «Нью-Йорка» Джейлен Брансон этим летом может подписать новый контракт с клубом, сообщает Newsday.

У игрока есть право подписать четырехлетнее продление на 156 миллионов долларов. Однако если откажется от опции и подождет до лета 2025 года, то сможет заключить 5-летнее соглашение на 270 миллионов долларов.

27-летний американец в седьмом матче четвертьфинальной серии плей-офф НБА против «Индианы» (109:130) получил перелом руки.

В сезоне-2023/24 Брансон сыграл 77 матчей, набирая в среднем по 28,7 очка, 3: подбора и 6,8 передачи.