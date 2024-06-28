Бронни Джеймс о переходе в «Лейкерс»: «Благословлен свыше»

Новичок «Лейкерс» Бронни Джеймс, который был выбран клубом под общим 55-м номером на драфте НБА-2024, поделился мнением о скором дебюте в лиге.

«Благословлен свыше», — написал 19-летний баскетболист в соцсети.

Бронни Джеймс является сыном форварда «Лейкерс» Леброна Джеймса. Таким образом, впервые в истории НБА в одной команде будут выступать отец и сын.

Бронни, которому в октябре исполнится 20 лет, в прошлом сезоне выступал в студенческой лиге NCAA за Университет Южной Калифорнии. В 25 матчах он в среднем набирал 4,8 очка, 2,8 подбора и 2,1 результативной передачи за 19 минут игрового времени.