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Бронни Джеймс — о «Лейкерс»: «Давление усилилось, но я справлюсь с этим»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Бронни Джеймс, сын нападающего «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброна Джеймса, прокомментировал представление в качестве нового игрока команды.

«Конечно, давление на меня усилилось. Я видел обсуждения в социальных сетях, где говорили, что я не заслуживаю такой возможности. Но я имею дело с подобным всю жизнь. Конечно, это стало более значительным, но в этом нет ничего особенного. Я справлюсь с этим», — цитирует Джеймса ESPN.

«Лейкерс» 28 июня выбрали сына Леброна Джеймса под 55-м номером драфта НБА.

Бронни, которому в октябре исполнится 20 лет, в прошлом сезоне выступал в студенческой лиге NCAA за Университет Южной Калифорнии. В 25 матчах он в среднем набирал 4,8 очка, 2,8 подбора и 2,1 результативной передачи за 19 минут игрового времени.

Баскетбол
НБА
БК Лос-Анджелес Лейкерс
Бронни Джеймс
Леброн Джеймс
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