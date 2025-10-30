«Бруклин» проиграл «Атланте», Дёмин набрал 4 очка

Saiga-спринтер

Посмотрел первый раз - что за Дёмин. Восторги явно не уместны. Максимум через десяток матчей, вообще не будет появляться ни на паркете, ни в составе на матчи. Уровень явно не соответсвует похвальбе горе-спецуриков некогда спортивной газетёнки.

