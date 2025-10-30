Видео
30 октября, 05:05

«Бруклин» проиграл «Атланте», Дёмин набрал 4 очка

Евгений Козинов
Корреспондент
Егор Демин.
Фото Imagn Images, USA Today Sports

«Бруклин» на своем паркете проиграл «Атланте» в матче регулярного чемпионата НБА — 112:117.

Самым результативным игроком встречи стал форвард «Нетс» Майкл Портер, набравший 32 очка.

Российский защитник «Нетс» Егор Дёмин провел на паркете 16 минут, набрал 4 очка, сделал 1 подбор и 3 результативные передачи.

«Атланта» с результатом 2-3 идет на 10-й строчке в Восточной конференции. «Бруклин» — последний (5 поражений в 5 играх).

НБА

Регулярный чемпионат

«Бруклин» — «Атланта» — 112:117 (27:34, 24:30, 32:30, 29:23)

Б: Портер (32), Томас (19), Клэкстон (19 + 12 подборов).

А: Джонсон (23), Александер-Уокер (18), Кеннард (17), Порзингис (14).

1

  Saiga-спринтер

    Посмотрел первый раз - что за Дёмин. Восторги явно не уместны. Максимум через десяток матчей, вообще не будет появляться ни на паркете, ни в составе на матчи. Уровень явно не соответсвует похвальбе горе-спецуриков некогда спортивной газетёнки.

    30.10.2025

    Баскетбол
    НБА
    БК Атланта Хокс
    БК Бруклин Нетс
