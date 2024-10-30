«Денвер» обыграл «Бруклин» в овертайме, у Йокича 29 очков, 18 подборов и 16 передач

Сегодня, 05:33
«Денвер» на выезде обыграл «Бруклин» в матче регулярного чемпионата НБА — 144:139 ОТ.
Самым результативным баскетболистом встречи стал центровой гостей Никола Йокич. Серб оформил трипл-дабл: у него 29 очков, 18 подборов и 16 передач.
В параллельном матче «Даллас» победил «Миннесоту» — 120:114.
НБА
Регулярный чемпионат
«Бруклин» — «Денвер» — 139:144 ОТ (40:27, 32:36, 27:33, 26:29, 14:19)
Б: Шредер (28), Томас (26), Джонсон (20)
Ден: Йокич (29 + 18 подборов + 16 передач), Гордон, Мюррэй (оба — 24)
«Миннесота» — «Даллас» — 114:120 (34:26, 25:35, 23:32, 32:27)
М: Эдвардс (37), Рэндл (20), Райд (14)
Дал: Ирвинг (35), Дончич (24), Вашингтон (17)