«Денвер» обыграл «Бруклин» в овертайме, у Йокича 29 очков, 18 подборов и 16 передач

«Денвер» на выезде обыграл «Бруклин» в матче регулярного чемпионата НБА — 144:139 ОТ.

Самым результативным баскетболистом встречи стал центровой гостей Никола Йокич. Серб оформил трипл-дабл: у него 29 очков, 18 подборов и 16 передач.

В параллельном матче «Даллас» победил «Миннесоту» — 120:114.

НБА

Регулярный чемпионат

«Бруклин» — «Денвер» — 139:144 ОТ (40:27, 32:36, 27:33, 26:29, 14:19)

Б: Шредер (28), Томас (26), Джонсон (20)

Ден: Йокич (29 + 18 подборов + 16 передач), Гордон, Мюррэй (оба — 24)

«Миннесота» — «Даллас» — 114:120 (34:26, 25:35, 23:32, 32:27)

М: Эдвардс (37), Рэндл (20), Райд (14)

Дал: Ирвинг (35), Дончич (24), Вашингтон (17)