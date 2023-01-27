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НБА

Сегодня, 06:01

«Бруклин» проиграл «Детройту». Ирвинг набрал 40 очков

Ирвинг набрал 40 очков в проигранном матче «Бруклина» с «Детройтом»
Евгений Козинов
Корреспондент
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«Бруклин» на своем паркете проиграл «Детройту» в матче регулярного чемпионата НБА — 122:130. Разыгрывающий защитник «Нетс» Кайри Ирвинг стал самым результативным игроком встречи, набрав 40 очков.

В другой встрече «Шарлотт» выиграл у «Чикаго» — 111:96. «Буллз» потерпели второе поражение подряд.

НБА

Регулярный чемпионат

«Шарлотт» — «Чикаго» — 111:96 (32:36, 15:19, 30:24, 34:17)

Ш: Розир (28), Пламли (21 + 12 подборов), Хэйворд (17), Болл (15 + 11 подборов).

Ч: Дерозан (28), Лавин (18), Уильямс (15), Досунму (12), Вучевич (12).

«Бруклин» — «Детройт» — 122:130 (27:30, 32:28, 31:43, 32:29)

Б: Ирвинг (40), Клэкстон (27 + 11 подборов), Самнер (24).

Д: Бей (25), Беркс (20), Дюрен (17), Айви (16).

БК Бруклин Нетс
БК Детройт Пистонс
БК Чикаго Буллз
БК Шарлотт Хорнетс
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