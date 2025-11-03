«Бруклин» уступил «Филадельфии», у Дёмина пять очков

«Бруклин» потерпел шестое поражение подряд. Он занимает последнее место в таблице Восточной конференции. «Филадельфия» (пять побед, одно поражение) идет на втором месте.

Российский защитник «Нетс» Егор Дёмин записал на свой счет 5 очков и 2 результативные передачи. 19-летний россиянин начал игру на скамейке запасных.

Самыми результативными игроками встречи стали защитник «Нетс» Кэмерон Томас и форвард «Сиксерс» Келли Убре, набравшие по 29 очков.

Ж и в о й

Даёшь рекорд! 0 побед и 82 поражения за сезон, или сколько там матчей они сейчас играют!

