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НБА

Сегодня, 06:53

«Бруклин» проиграл «Финиксу». Томас набрал 43 очка

Евгений Козинов
Корреспондент
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«Бруклин» на своем паркете проиграл «Финиксу» в матче регулярного чемпионата НБА — 112:116. «Санс» одержали третью победу подряд.

В других встречах «Нью-Орлеан» переиграл «Атланту» (116:107), «Мемфис» выиграл у «Чикаго» (104:89).

НБА

Регулярный чемпионат

«Нью-Орлеан» — «Атланта» — 116:107 (32:35, 30:24, 29:22, 25:26)

Н: Ингрэм (30), Макколлум (21), Мерфи (16), Валанчюнас (16 + 14 подборов).

А: Богданович (22), Мюррэй (19), Янг (16 + 16 передач), Коллинз (15).

«Бруклин» — «Финикс» — 112:116 (25:24, 26:33, 30:30, 31:29)

Б: Томас (43), Клэкстон (17 + 13 подборов), Уоррен (17).

Ф: Эйтон (35 + 15 подборов), Бриджес (21), Букер (19).

«Мемфис» — «Чикаго» — 104:89 (26:14, 23:25, 23:36, 32:14)

М: Морант (34), Джарен Джексон (24), Бэйн (17).

Ч: Вучевич (28 + 17 подборов), Лавин (24), Досунму (14).

БК Атланта Хокс
БК Бруклин Нетс
БК Мемфис Гриззлиз
БК Нью-Орлеан Пеликанс
БК Финикс Санс
БК Чикаго Буллз
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