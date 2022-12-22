«Бруклин» разгромил «Голден Стэйт», 45 очков Адетокунбо не спасли «Милуоки» от поражения в игре с «Кливлендом»

«Бруклин» разгромил «Голден Стэйт» в матче регулярного чемпионата НБА — 143:113. Самым результативным игроком встречи стал центровой «Уорриорз» Джеймс Вайзмен, набравший 30 очков. «Голден Стэйт» потерпел второе крупное поражение подряд — 21 декабря команда уступила «Нью-Йорку» со счетом 94:132. В параллельном матче «Милуоки» проиграл «Кливленду» — 106:114. Форвард «Бакс» Яннис Адетокунбо сделал дабл-дабл — на его счету 45 очков и 14 подборов. Баскетбол НБА Регулярный сезон «Бруклин» — «Голден Стэйт» — 143:113 (46:17, 45:34, 18:28, 34:34) Бру: Дюрант (23), Самнер (16), О'Нил (14) Г: Вайзмен (30), Муди, Болдвин (оба — 17) «Кливленд» — «Милуоки» — 114:106 (35:20, 25:22, 33:35, 21:29) К: Митчелл (36), Гарленд (23), Аллен (19) М: Адетокунбо (45 + 14 подборов), Лопес (14), Бошем (11) «Филадельфия» — «Детройт» — 113:93 (37:29, 26:22, 29:27, 21:15) Ф: Эмбиид (22 + 10 подборов), Харрис (17), Харден (15) Д: Айви (18), Хейс (12), Бей (11) «Атланта» — «Чикаго» — 108:110 (25:30, 26:31, 26:20, 31:29) А: Янг (34), Оконгву (18 + 11 подборов), Маррей (15 + 10 передач) Ч: Дерозан (28), Лавин (22), Вучевич (20) «Бостон» — «Индиана» — 112:117 (22:42, 21:29, 42:29, 27:17) Бос: Тэйтум (41), Браун (19 + 10 подборов), Брогдон (18) И: Хэлибертон (33), Несмит (15), Дуарте (14)