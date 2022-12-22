«Бруклин» разгромил «Голден Стэйт», 45 очков Адетокунбо не спасли «Милуоки» от поражения в игре с «Кливлендом»

Сегодня, 06:20
«Бруклин» разгромил «Голден Стэйт» в матче регулярного чемпионата НБА — 143:113.
Самым результативным игроком встречи стал центровой «Уорриорз» Джеймс Вайзмен, набравший 30 очков. «Голден Стэйт» потерпел второе крупное поражение подряд — 21 декабря команда уступила «Нью-Йорку» со счетом 94:132.
В параллельном матче «Милуоки» проиграл «Кливленду» — 106:114. Форвард «Бакс» Яннис Адетокунбо сделал дабл-дабл — на его счету 45 очков и 14 подборов.
Баскетбол
НБА
Регулярный сезон
«Бруклин» — «Голден Стэйт» — 143:113 (46:17, 45:34, 18:28, 34:34)
Бру: Дюрант (23), Самнер (16), О'Нил (14)
Г: Вайзмен (30), Муди, Болдвин (оба — 17)
«Кливленд» — «Милуоки» — 114:106 (35:20, 25:22, 33:35, 21:29)
К: Митчелл (36), Гарленд (23), Аллен (19)
М: Адетокунбо (45 + 14 подборов), Лопес (14), Бошем (11)
«Филадельфия» — «Детройт» — 113:93 (37:29, 26:22, 29:27, 21:15)
Ф: Эмбиид (22 + 10 подборов), Харрис (17), Харден (15)
Д: Айви (18), Хейс (12), Бей (11)
«Атланта» — «Чикаго» — 108:110 (25:30, 26:31, 26:20, 31:29)
А: Янг (34), Оконгву (18 + 11 подборов), Маррей (15 + 10 передач)
Ч: Дерозан (28), Лавин (22), Вучевич (20)
«Бостон» — «Индиана» — 112:117 (22:42, 21:29, 42:29, 27:17)
Бос: Тэйтум (41), Браун (19 + 10 подборов), Брогдон (18)
И: Хэлибертон (33), Несмит (15), Дуарте (14)