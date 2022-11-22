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22 ноября, 21:30

«Бруклин» искал варианты обмена Ирвинга, но не игрока не нашлось претендентов

Иван Шитик
Корреспондент
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«Бруклин» искал варианты обмена защитника Кайри Ирвинга, пишет обозреватель Hoops Wire Сэм Эмико.

Однако, звездный баскетболист оказался не востребован на рынке и его ценность за последнее время значительно снизилась.

Разыгрывающий вернулся на площадку в матче против «Мемфиса» (127:115) в минувшее воскресенье. Он вышел в стартовой пятерке и набрал 14 очков и 5 передач за 26 минут.

Он не играл за «Нетс» с 1 ноября, так как был отстранен из-за публикацию ссылки на фильм с антисемитскими сюжетами и последующее нежелание извиняться.

После этого 30-летний баскетболист выполнил все необходимые условия возвращения, включая проведение бесед с несколькими лидерами еврейской общины.

БК Бруклин Нетс
Кайри Ирвинг
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