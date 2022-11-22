«Бруклин» искал варианты обмена Ирвинга, но не игрока не нашлось претендентов

«Бруклин» искал варианты обмена защитника Кайри Ирвинга, пишет обозреватель Hoops Wire Сэм Эмико.

Однако, звездный баскетболист оказался не востребован на рынке и его ценность за последнее время значительно снизилась.

Разыгрывающий вернулся на площадку в матче против «Мемфиса» (127:115) в минувшее воскресенье. Он вышел в стартовой пятерке и набрал 14 очков и 5 передач за 26 минут.

Он не играл за «Нетс» с 1 ноября, так как был отстранен из-за публикацию ссылки на фильм с антисемитскими сюжетами и последующее нежелание извиняться.

После этого 30-летний баскетболист выполнил все необходимые условия возвращения, включая проведение бесед с несколькими лидерами еврейской общины.