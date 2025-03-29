«Клипперс» переиграли «Бруклин», Леонард набрал 31 очко

«Клипперс» на выезде выиграли у «Бруклина» в матче регулярного чемпионата НБА — 132:100. Форвард Кавай Леонард набрал 31 очко и стал самым результативным игроком встречи.

В других матчах «Детройт» периграл «Кливленд» (133:122), «Торонто» победил «Шарлотт» (108:97).

НБА

Регулярный чемпионат

«Детройт» — «Кливленд» — 133:122 (31:26, 32:32, 38:25, 32:39)

Д: Хардуэй (32), Бизли (19), Томпсон (18 + 10 подборов), Шредер (17 + 10 передач), Дюрен (16 + 13 подборов), Стюарт (14).

К: Митчелл (38), Гарлэнд (21), Хантер (11).

«Бруклин» — «Клипперс» — 100:132 (27:26, 21:42, 21:37, 31:27)

Б: Джонсон (13), К. Джонсон (11), Тимми (11 + 10 подборов).

К: Леонард (31), Зубац (21 + 12 подборов), Харден (17), Миллс (14).

«Торонто» — «Шарлотт» — 108:97 (32:20, 17:27, 34:25, 25:25)

Т: Пелтль (24 + 12 подборов), Куикли (19), Барнс (18), Шэд (17).

Ш: Уильямс (18 + 12 подборов), Джеффрис (15), Симпсон (14), Салон (12 + 14 подборов).