«Кливленд» обыграл «Бруклин»

Сегодня, 05:06
«Кливленд» на выезде переиграл «Бруклин» в матче регулярного чемпионата НБА — 115:109.
НБА
Регулярный чемпионат
«Атланта» — «Детройт» — 129:107 (38:32, 28:27, 33:19, 30:29)
А: Янг (30 + 12 передач), Богданович (18), Коллинз (15), Бей (14 + 11 подборов).
Д: Бэгли (31), Хэйс (21), Айви (17), Джозеф (12).
«Бруклин» — «Кливленд» — 109:115 (30:23, 25:38, 23:33, 31:21)
Б: Шарп (20 + 11 подборов), Динуидди (19 + 11 передач), Бриджес (18), К. Джонсон (16).
К: Митчелл (31), Леверт (18), Гарлэнд (17), Э. Мобли (17).