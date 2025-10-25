Видео
25 октября, 05:11

«Бруклин» проиграл «Кливленду», Демин набрал 9 очков

Евгений Козинов
Корреспондент
Егор Демин.
Фото Imagn Images, USA Today Sports

«Бруклин» на своем паркете проиграл «Кливленду» в матче регулярного чемпионата НБА — 124:131.

Самым результативным игроком встречи стал атакующий защитник «Кавальерс» Донован Митчелл, набравший 35 очков.

Российский защитник «Нетс» Егор Демин провел на паркете 25 минут, набрал 9 очков, сделал 6 подборов и 4 результативные передачи.

«Кливленд» одержал первую победу в сезоне и с результатом 1-1 идет на 8-й строчке в Восточной конференции. «Бруклин» — последний с двумя поражениями в двух играх.

НБА

Регулярный чемпионат

«Бруклин» — «Кливленд» — 124:131 (23:34, 28:29, 35:45, 38:23)

Б: Томас (33), Портер (31), З. Уильямс (25), Клэкстон (10), Демин (9).

К: Митчелл (35), Меррилл (22), Аллен (22), Портер (14).

5

  • Konstantin

    Ну если они ради экзотики покупают баскетболистов, то неудивительно что они на дне таблицы и у команды нет задач.

    25.10.2025

  • Тор-1

    ПрЁт прям таки

    25.10.2025

  • Faierman 32

    Этот самый Бруклин сможет обыграть хоть кого нибудь?

    25.10.2025

  • kirill227

    Нормально Бруклин идЁт

    25.10.2025

