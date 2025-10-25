«Бруклин» проиграл «Кливленду», Демин набрал 9 очков

25 октября, 05:11
«Бруклин» на своем паркете проиграл «Кливленду» в матче регулярного чемпионата НБА — 124:131.
Самым результативным игроком встречи стал атакующий защитник «Кавальерс» Донован Митчелл, набравший 35 очков.
Российский защитник «Нетс» Егор Демин провел на паркете 25 минут, набрал 9 очков, сделал 6 подборов и 4 результативные передачи.
«Кливленд» одержал первую победу в сезоне и с результатом 1-1 идет на 8-й строчке в Восточной конференции. «Бруклин» — последний с двумя поражениями в двух играх.
НБА
Регулярный чемпионат
«Бруклин» — «Кливленд» — 124:131 (23:34, 28:29, 35:45, 38:23)
Б: Томас (33), Портер (31), З. Уильямс (25), Клэкстон (10), Демин (9).
К: Митчелл (35), Меррилл (22), Аллен (22), Портер (14).
Konstantin
Ну если они ради экзотики покупают баскетболистов, то неудивительно что они на дне таблицы и у команды нет задач.
25.10.2025
Тор-1
ПрЁт прям таки
25.10.2025
Faierman 32
Этот самый Бруклин сможет обыграть хоть кого нибудь?
25.10.2025
kirill227
Нормально Бруклин идЁт
25.10.2025