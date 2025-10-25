«Бруклин» проиграл «Кливленду», Демин набрал 9 очков

«Бруклин» на своем паркете проиграл «Кливленду» в матче регулярного чемпионата НБА — 124:131. Самым результативным игроком встречи стал атакующий защитник «Кавальерс» Донован Митчелл, набравший 35 очков. Российский защитник «Нетс» Егор Демин провел на паркете 25 минут, набрал 9 очков, сделал 6 подборов и 4 результативные передачи. «Кливленд» одержал первую победу в сезоне и с результатом 1-1 идет на 8-й строчке в Восточной конференции. «Бруклин» — последний с двумя поражениями в двух играх. НБА Регулярный чемпионат «Бруклин» — «Кливленд» — 124:131 (23:34, 28:29, 35:45, 38:23) Б: Томас (33), Портер (31), З. Уильямс (25), Клэкстон (10), Демин (9). К: Митчелл (35), Меррилл (22), Аллен (22), Портер (14).

Konstantin Ну если они ради экзотики покупают баскетболистов, то неудивительно что они на дне таблицы и у команды нет задач. 25.10.2025

Тор-1 ПрЁт прям таки 25.10.2025

Faierman 32 Этот самый Бруклин сможет обыграть хоть кого нибудь? 25.10.2025