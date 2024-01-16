«Майами» победил «Бруклин» в овертайме, «Бостон» обыграл «Торонто»

Сегодня, 06:19
«Майами» на выезде обыграл «Бруклин» в матче регулярного чемпионата НБА — 96:95.
Самым результативным игроком встречи стал форвард гостей Джимми Батлер, набравший 31 очко.
В параллельных матчах «Мемфис» победил «Голден Стэйт», «Бостон» оказался сильнее «Торонто», а «Чикаго» уступил «Кливленду».
НБА
Регулярный чемпионат
«Мемфис» — «Голден Стэйт» — 116:107 (23:29, 31:27, 31:30, 31:21)
Мем: Уильямс (24), Г. Джексон (23), Дж. Джексон (18)
Г: Карри (26), Куминга (20 + 11 подборов), Уиггинс (16)
16 января. Мемфис. «FedExForum».
«Кливленд» — «Чикаго» — 109:91 (40:21, 20:25, 20:31, 29:14)
К: Митчелл (34), ЛеВерт (16), Мэррилл (15)
Ч: К. Уайт (18), Вучевич (17 + 10 подборов), Лавин (17)
16 января. Кливленд. «Rocket Mortgage FieldHouse».
«Торонто» — «Бостон» — 96:105 (25:29, 30:32, 20:23, 21:21)
Т: Барретт (24), Квикли (21), Сиакам (17)
Б: Д. Уайт, Холидей (оба — 22), Тейтум (19 + 14 подборов)
16 января. Торонто. «Scotiabank Arena».
«Бруклин» — «Майами» — 95:96 ОТ (22:16, 23:15, 24:37, 19:20, 7:8)
Б: Бриджес (26), Томас (23), О'Нил (15)
Май: Батлер (31), Хирро (29 + 11 подборов), Адебайо (11 + 20 подборов)
16 января. Нью-Джерси. «Barclays Center».