«Бруклин» проиграл «Миннесоте», Демин набрал два очка

«Бруклин» проиграл «Миннесоте» в домашнем матче регулярного чемпионата НБА — 109:125.

Российский защитник «Бруклина» Егор Дёмин начал игру на скамейке запасных. За 21 минуту 18 секунд игрового времени 19-летний баскетболист набрал 2 очка, сделал 2 подбора и отдал 4 результативные передачи.

«Бруклин» потерпел седьмое поражение подряд со старта сезона и занимает последнее место в Восточной конференции. «Миннесота» (4 победы, 3 поражения) идет на девятом месте в Западной конференции.

В другом матче игрового дня «Милуоки» в гостях победил «Индиану» — 117:115. Центровой «Бакс» Яннис Адетокунбо набрал 33 очка и сделал 13 подборов, став самым результативным игроком встречи.

«Милуоки» (5-2) занимает третье место в Восточной конференции, «Индиана» (1-6) идет на 14-м месте.

НБА

Регулярный чемпионат

«Бруклин» — «Миннесота» — 109:125 (28:28, 31:35, 29:28, 21:34)

Б: Томас (25), Клэкстон (19), Клоуни (15)

М: Дивинченцо (25), Макдэниэлс (22), Райд (21)

«Индиана» — «Милуоки» — 115:117 (22:31, 31:25, 24:28, 38:33)

И: Сиакам (32), Джексон (21+10 подборов), Уокер (18)

М: Адетокунбо (33+13 подборов), Кузма (15), Грин (13)